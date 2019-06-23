Митинг против политических репрессий начался в МосквеNews.ru вчера в 10:47

Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий. Организаторами акции выступили Либертарианская партия России и независимый профсоюз журналистов.

Митинг против политических репрессий начался в Москве

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