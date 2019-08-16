Политика

Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в МосквеТАСС 06:08

В манифестации принимает участие лидер коммунистов Геннадий Зюганов и другие представители руководства КПРФ, депутаты Госдумы, политики, общественные деятели. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД, митинг собрал около 4 тыс. человек.
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