Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостейВести.Ru 09:23
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
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Число участников митинга-концерта в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тыс. человек. Как сообщают организаторы мероприятия, таковы результаты подсчета численности на рамках металлодетекторов.Агентство Москва07:40
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Более 100 тысяч человек пришли на митинг-концерт в честь Дня российского флага
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Митинг-концерт в честь российского флага в Москве собрал более 100 тысяч человек
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