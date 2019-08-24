Общество

Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостейВести.Ru 09:23

На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
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Число участников митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тыс

Число участников митинга-концерта в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тыс. человек. Как сообщают организаторы мероприятия, таковы результаты подсчета численности на рамках металлодетекторов.
Агентство Москва07:40

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