Число участников митинга-концерта в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова достигло 100 тыс. человек. Как сообщают организаторы мероприятия, таковы результаты подсчета численности на рамках металлодетекторов.

с чего всё началось

На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей

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