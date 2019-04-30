Армия и оружие
Мистический С-500 прошел финальные испытанияУтро.ru 06:07
Российские военные завершили финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей". В частности, полигонные испытания прошли радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны.
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