Армия и оружие

Мистический С-500 прошел финальные испытанияУтро.ru 06:07

Российские военные завершили финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей". В частности, полигонные испытания прошли радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минобороны.
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Раскрыта готовность C-500

Lenta.ru05:06

«Известия» сообщили о стадии завершения разработки С-500

Московский Комсомолец04:54

Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

ФАНвчера в 19:35

Зенитно‐ракетные системы С‐500 «Прометей» прошли полигонные испытания

Телеканал 360°вчера в 20:01

Разработка С-500 почти завершена, пишут СМИ

Газета.Ru04:52

Дары для «Прометея»: элементы С-500 готовы к производству

РЕН ТВвчера в 17:34

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Известиявчера в 17:41
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Армия и оружие

Грузовик силовиков со снарядами подорвался в Донбассе, заявили в ДНР

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Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста

Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
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В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
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Экономика

ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка

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Политика

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Игры

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Компания Valve начала распродажу «Золотая неделя» в цифровом сервисе Steam.
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Происшествия

В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка

В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
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Минфин предложил просившим денег на топливо авиакомпаниям урезать флот

Сокращение флота вместо компенсаций Минфин предложил авиакомпаниям для борьбы с демпингом на рынке авиаперевозок и падением операционной рентабельности сократить и унифицировать флот.
Обновлено в 08:53
Экономика

Mail.ru Group раскритиковала идею АКИТ о сборах с покупок из-за рубежа

Инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) связаны с желанием ее членов захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним наценки в 50 и более процентов, что негативно отразится на потребителях, считает вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян.
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Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»

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В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей»

В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».
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Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
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Геномы коренных народов Евразии указали на пути древних миграций

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