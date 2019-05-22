Политика
Миссия МВФ спешно покидает УкраинуЖурналистская правда 03:53
Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
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Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора
Рауф Арашуков ожидал, что Совет федерации прекратит его полномочия сенатора.
Обновлено в 12:18
Кино
Джордж Мартин считает, что завершит «Ветра Зимы» к середине 2020 года
Джордж Мартин неожиданно расщедрился и указал примерную дату выхода «Ветров Зимы» — середина 2020 года.
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Футбол
Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией», который пройдёт 25 мая, сообщает пресс-служба каталонской команды.
Обновлено в 13:42
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области
Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Боевики в Сирии осуществляют атаки на позиции правительства
«Только с утра 22 мая сирийские правительственные войска отразили уже три массированные атаки боевиков «Джхабхат ан-Нусры» на населённый пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовало до 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками», — подчеркнули в Минобороны.
Обновлено в 14:34
Экономика
В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»
В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Супруга Децла отказалась от общения с его матерью
Мать рэпера Ирина Толмацкая впервые за долгое время откровенно рассказала о взаимоотношениях внутри семьи.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Полина Гагарина расстроена и просит совет фанатов:у неё сошел дубайский загар, а подмосковное солнце к ней не прилипает.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В Тверской области отравились 11 школьников
В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Политика
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес
Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором
Якобы до романа с прославленным юмористом девушка была близка с его 73-летним директором.
Обновлено в 04:06
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Политика
Порошенко назвал дело против него попыткой обелить Россию
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что уголовное дело, которое против него завело Государственное бюро расследований (ГБР) из-за инцидента в Керченском проливе,— это попытка перенести ответственность с России на него лично.
Обновлено в 12:05
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-95МС в небе над Аляской
Самолеты пролетели над нейтральными водами Охотского, Берингова и Чукотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено вчера в 10:10
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе
Обновлено в 13:09
Политика
Лидер британской Палаты общин подала в отставку
Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Политика
Визит Трампа на турнир по сумо официально подтвердился
Обновлено в 16:59