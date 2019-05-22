Политика

Миссия МВФ спешно покидает УкраинуЖурналистская правда 03:53

Как стало известно от осведомленного источника, прибывшая в Киев всего лишь вчера, 21 мая миссия МВФ, вместо запланированного двухнедельного визита уже срочно возвращается в Вашингтон, сообщают «Украинские новости».
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Зеленский проведет встречу с представителями МВФ

Rambler News Service10:17

В Киеве прокомментировали ситуацию с миссией МВФ

RT на русском10:38

В МВФ опровергли информацию о досрочном прекращении визита миссии на Украину

ТАСС04:13

В МВФ опровергли досрочное прекращение работы миссии на Украине

РИА Новости05:31

В МВФ опровергли сокращение работы миссии на Украине из-за роспуска Рады

РБК05:14

МВФ опроверг досрочное завершение работы миссии в Киеве

Московский Комсомолец05:09

Миссия МВФ покинет Украину из-за роспуска Верховной рады

Коммерсантъ06:23
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 17:12, Ашберн
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора

Рауф Арашуков ожидал, что Совет федерации прекратит его полномочия сенатора.
Обновлено в 12:18
Кино

Джордж Мартин считает, что завершит «Ветра Зимы» к середине 2020 года

Джордж Мартин неожиданно расщедрился и указал примерную дату выхода «Ветров Зимы» — середина 2020 года.
Обновлено в 13:33
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Футбол

Тер Штеген пропустит финал Кубка Испании

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит финальный матч Кубка Испании с «Валенсией», который пройдёт 25 мая, сообщает пресс-служба каталонской команды.
Обновлено в 13:42
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Школьников госпитализировали после взрыва газа в Свердловской области

Из-за взрыва газа в Свердловской области госпитализировали с ожогами пять школьников.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Боевики в Сирии осуществляют атаки на позиции правительства

«Только с утра 22 мая сирийские правительственные войска отразили уже три массированные атаки боевиков «Джхабхат ан-Нусры» на населённый пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовало до 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками», — подчеркнули в Минобороны.
Обновлено в 14:34
Экономика

В Госдуме предложили запретить купюры «банка приколов»

В Госдуме заявили о готовности проработать вопрос об ответственности за изготовление сувенирных денег.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Супруга Децла отказалась от общения с его матерью

Мать рэпера Ирина Толмацкая впервые за долгое время откровенно рассказала о взаимоотношениях внутри семьи.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Обновлено в 13:27
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес

Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть

Полина Гагарина расстроена и просит совет фанатов:у неё сошел дубайский загар, а подмосковное солнце к ней не прилипает.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами

Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

В Тверской области отравились 11 школьников

В общеобразовательном учреждении, из которого были госпитализированы школьники, работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Роспотребнадзора по Тверской области.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания из-за допущенной ошибки во время начисления баллов.
Обновлено в 14:57
Политика

Германия выступает против экстерриториальных санкций США

Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.
Обновлено в 14:57
Шоу-бизнес

Вскрылась связь любовницы Петросяна с его престарелым директором

Якобы до романа с прославленным юмористом девушка была близка с его 73-летним директором.
Обновлено в 04:06
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток

Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Политика

Порошенко назвал дело против него попыткой обелить Россию

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что уголовное дело, которое против него завело Государственное бюро расследований (ГБР) из-за инцидента в Керченском проливе,— это попытка перенести ответственность с России на него лично.
Обновлено в 12:05
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Истребители США сопроводили российские Ту-95МС в небе над Аляской

Самолеты пролетели над нейтральными водами Охотского, Берингова и Чукотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено вчера в 10:10
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Появилось видео последствий аварии на Минском шоссе

Обновлено в 13:09
Политика

Лидер британской Палаты общин подала в отставку

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом написала заявление об отставке.
Обновлено в 15:14
Политика

Визит Трампа на турнир по сумо официально подтвердился

Обновлено в 16:59
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