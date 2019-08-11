Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.

Политика Экс-гендиректора «Рустави-2» отпустили под залог Тбилисский городской суд выпустил под залог бывшего гендиректора грузинской телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию, сообщает RT.

Происшествия В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Религия Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Происшествия Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.

Политика Во Франции призывают решить вопрос российских займов царских времен Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер требует от правительства прояснить, какие меры французское правительство готово принять для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Общество Рок-звезда во главе ФРС. 13 фактов о самом влиятельном финансисте в мире В честь 32-й годовщины с момента назначения Гринспена на пост главы ФРС редакция РБК Quote выбрала 13 интересных фактов о его жизни.

Финансы Рубль нашел поддержку у мировых центробанков Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Хоккей Опубликованы составы на матч «Автомобилиста» и «Ак Барса» Стали известны составы «Автомобилиста» и «Ак Барса» на матч предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, информируют команды в «Твиттере».

Армия и оружие Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.

Происшествия Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Происшествия В Норвегии произошла стрельба в мечети Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.

Армия и оружие КНДР заявила об испытаниях «нового оружия» 10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Авто АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.

Футбол «Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.