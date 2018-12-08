Общество

«Мисс мира-2018» стала мексиканка Ванесса Понсе
Коммерсантъ
10:03

Мексиканка Ванесса Понсе победила в 68-м конкурсе «Мисс мира-2018», проходившем в городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Второе место досталось жительнице Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.
Коммерсантъ10:03

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Победу в конкурсе «Мисс мира — 2018» одержала представительница Мексики

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«Мисс мира-2018» стала мексиканка Ванесса Понсе

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Мисс мира — 2018 стала представительница Мексики

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