«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru 08:27

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Политика Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.

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Единоборства Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.

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Шоу-бизнес На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.