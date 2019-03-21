Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru 08:27

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
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Подробнее о событии

Никаких тату и мужчин: из-за чего может лишиться титула королева красоты

Вечерняя Москва15:10

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Вести.Ru07:26

«Мисс Москва» впервые за всю историю конкурса лишилась титула и короны

РИАМО09:47

Мисс Москва впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

РИА Новости09:31

Юрист конкурса «Мисс Москвы» назвал причины лишения титула Алеси Семеренко

Москва 2411:57

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

ТАСС07:18

«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула

Комсомольская правда07:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Спорт

Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира

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Шоу-бизнес

Алексею Панину грозит уголовная статья о возбуждении ненависти

Обновлено в 14:39
Политика

Бывший президент Бразилии арестован по обвинению в коррупции

По обвинению в коррупции арестован экс-президент Бразилии Мишел Темер.
Обновлено в 11:39
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

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Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

Обновлено в 08:25
Политика

Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
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Кино

Вышел новый трейлер третьей части «Джона Уика»

Триквел срежиссировал, за что ему, конечно, мерси, все тот же Чад Стахелски.
Обновлено в 14:28
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Виктория Боня в день рождения дочери устроила праздник в Монако

Виктория Боня в честь дня рождения дочери Анджелины устроила праздник в Монако.
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Шоу-бизнес

Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»

В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове

Обновлено в 16:59
Происшествия

Глава Росгеологии отправлен в отставку

Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Интернет

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Вскрытие установило истинную причину смерти Юлии Началовой

Обновлено в 09:55
Политика

Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию

Обновлено в 05:21
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
Экономика

Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году

Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Футбол

Бельгия — Россия 3:1

В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк

Недавно стало известно, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка.
Обновлено в 06:33
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Общество

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
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