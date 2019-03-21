Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru 08:27
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«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула
Комсомольская правда07:52
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Бывший президент Бразилии арестован по обвинению в коррупции
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Обновлено в 11:39
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
Обновлено в 15:31
Политика
Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
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ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
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Вышел новый трейлер третьей части «Джона Уика»
Триквел срежиссировал, за что ему, конечно, мерси, все тот же Чад Стахелски.
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Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Виктория Боня в честь дня рождения дочери Анджелины устроила праздник в Монако.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
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Происшествия
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Обновлено в 16:17
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Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.
Обновлено в 13:52
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Новый президент Казахстана в ближайшее время посетит Россию
Обновлено в 05:21
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Футбол
Бельгия — Россия 3:1
В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
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Обновлено в 16:12
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк
Недавно стало известно, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка.
Обновлено в 06:33
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России
Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:51