Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru 08:27

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
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Юрист конкурса «Мисс Москвы» назвал причины лишения титула Алеси Семеренко

Москва 2411:57

В чем обвиняют «Мисс Москва»

Вечерняя Москва13:14

Мисс Москва впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

РИА Новости09:31

«Мисс Москва» впервые за всю историю конкурса лишилась титула и короны

РИАМО09:47

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Вести.Ru07:26

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

ТАСС07:18

«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула

Комсомольская правда07:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой

Обновлено в 09:23
Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский допустил двусторонние переговоры с Россией по Донбассу

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский допускает проведение двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 14:24
Происшествия

СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы

Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 10:42
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика

Лавров в Сан-Марино почтил память жертв теракта в Беслане

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил в четверг цветы к памятнику жертв теракта в школе Беслана.
Обновлено в 11:09
Политика

Джимми Картер стал самым долгоживущим среди президентов США

Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди американских лидеров.
Обновлено в 13:59
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

Обновлено в 08:25
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России

В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Спорт

Женская сборная России обошла Италию в Кубке наций и заняла 4-е место

Женская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в зачете Кубка наций.
Обновлено в 13:00
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Политика

ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая

В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человек

Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака превысило 70 человек.
Обновлено в 11:28
Политика

Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Политика

Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Кино

Сиквел «Последнего богатыря» получил название

Обновлено в 08:19
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Интернет

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.
Обновлено в 14:20
Политика

СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР

По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:19
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 07:00
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Футбол

Клуб Бекхэма может сыграть в MLS уже в следующем сезоне

Новый клуб «Интер Майами», который частично принадлежит бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиду Бекхэму, может выступить в MLS уже в следующем сезоне, сообщает пресс-служба MLS.
Обновлено в 12:20
Футбол

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций принял весьма лояльное решение касательно жеста 34-летнего форварда итальянского «Ювентуса» в поединке против испанского «Атлетико».
Обновлено в 13:51
Политика

МИД РФ прокомментировал суд над Караджичем

По мнению российских дипломатов, мотивировочная часть вынесенного вердикта потребует детального изучения, а опубликованное резюме подтверждает серьезные нестыковки в процессе.
Обновлено в 12:54
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Ежегодный конкурс красоты для жительниц города Москвы и Московской области в возрасте от 15 до 25 лет. Проводится с 1994 года.
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