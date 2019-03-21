Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru 08:27
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«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула
Комсомольская правда07:52
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
Обновлено в 09:23
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский допустил двусторонние переговоры с Россией по Донбассу
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский допускает проведение двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 14:24
Происшествия
СМИ сообщили о задержании федерального судьи Кузьминского суда Москвы
Обновлено в 18:06 ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 10:42
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика
Лавров в Сан-Марино почтил память жертв теракта в Беслане
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил в четверг цветы к памятнику жертв теракта в школе Беслана.
Обновлено в 11:09
Политика
Джимми Картер стал самым долгоживущим среди президентов США
Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди американских лидеров.
Обновлено в 13:59
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Спорт
Женская сборная России обошла Италию в Кубке наций и заняла 4-е место
Женская сборная России по биатлону поднялась на 4-е место в зачете Кубка наций.
Обновлено в 13:00
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Политика
ЕС согласился подождать с Brexit до 22 мая
В распространенном заявлении говорилось, что выход Великобритании из ЕС должен произойти до 23 мая, так как на конец этого месяца запланированы выборы в Европарламент, в которых Лондон не будет участвовать.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 70 человек
Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака превысило 70 человек.
Обновлено в 11:28
Политика
Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Политика
Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Кино
Сиквел «Последнего богатыря» получил название
Обновлено в 08:19
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:03
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.
Обновлено в 14:20
Политика
СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР
По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:19
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Футбол
Клуб Бекхэма может сыграть в MLS уже в следующем сезоне
Новый клуб «Интер Майами», который частично принадлежит бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиду Бекхэму, может выступить в MLS уже в следующем сезоне, сообщает пресс-служба MLS.
Обновлено в 12:20
Футбол
УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций принял весьма лояльное решение касательно жеста 34-летнего форварда итальянского «Ювентуса» в поединке против испанского «Атлетико».
Обновлено в 13:51
Политика
МИД РФ прокомментировал суд над Караджичем
По мнению российских дипломатов, мотивировочная часть вынесенного вердикта потребует детального изучения, а опубликованное резюме подтверждает серьезные нестыковки в процессе.
Обновлено в 12:54