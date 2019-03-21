«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru вчера в 08:27

с чего всё началось

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Общество В США на пляже нашли странную рыбу Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.

Политика Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Происшествия УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Токио В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.

Шоу-бизнес Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.

Происшествия Главный томский пристав растратил деньги сотрудников Главного судебного пристава Томской области заподозрили в присвоении денег – он растратил не менее 700 тысяч рублей, предназначенных для премирования сотрудников, сообщил СУ СК области.

Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

Общество Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.

Политика Трамп обвинил Украину в заговоре против США Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Футбол Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020 Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Общество Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.

Музыка Победителями премии BraVo стали Полина Гагарина и Филипп Киркоров В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения наград II Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки.

Политика Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.

Футбол Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с Хорватией В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0. В составе победителей отличились Ондрей Дуда (43-я минута) и Альберт Русняк (85).

Политика Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.

Авто Кроссовер Infiniti QX60 получит новый двигатель в России Компания Infiniti получила в России новый сертификат на кроссовер QX60, об этом свидетельствует новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель.

Музыка Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.