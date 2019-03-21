Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru вчера в 08:27
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с чего всё началось
24-летнюю Алесю Семеренко, ставшую «Мисс Москва» в 2018 году, лишили короны и титула за несоблюдение условий договора, сообщили организаторы конкурса в Instagram.Коммерсантъвчера в 19:27
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Никаких тату и мужчин: из-за чего может лишиться титула королева красоты
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