Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru вчера в 08:27

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
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24-летнюю Алесю Семеренко, ставшую «Мисс Москва» в 2018 году, лишили короны и титула за несоблюдение условий договора, сообщили организаторы конкурса в Instagram
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Названы причины лишения «Мисс Москвы — 2018» титула

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