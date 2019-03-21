Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурсаLenta.ru 08:27

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
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24-летнюю Алесю Семеренко, ставшую «Мисс Москва» в 2018 году, лишили короны и титула за несоблюдение условий договора, сообщили организаторы конкурса в Instagram
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Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

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Обновлено в 14:58
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Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
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Общество

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Политика

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Первый заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил, что комиссия ООН в скором времени озвучит свое отношение к заявке России относительно расширения шельфа на территории Арктики.
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Шоу-бизнес

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Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
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Общество

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Обновлено в 19:33
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Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет

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Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

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Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика

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Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии

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