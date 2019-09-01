Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.Ru«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
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