Шоу-бизнес
Газета.Ru«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Футбол
Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»
Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Газета.Ru 16:48
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Космос
Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС
Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.
Газета.Ru вчера в 17:25
Политика
Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши
Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».
Московский Комсомолец 15:34
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Общество
Елизавета II подшутила над американскими туристами
Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
Газета.Ru 11:56
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Автоспорт
Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Давыдов.Индекс 11:43
Шоу-бизнес
Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.
Lenta.ru 04:59
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Происшествия
Артистка погибла на сцене из-за взрыва пиротехники в Испании
Танцовщица Джоана Сайнс скончалась после пиротехнического взрыва во время выступления в испанском Лас-Берланас, который находится на северо-западе от Мадрида.
ТК Звезда 17:01
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 12:20
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Футбол
Сергей Семак: VAR никому не помог
Было очевидно, что была игра рукой со стороны спартаковца, поэтому VAR помог разобраться в ситуации.
Советский спорт 14:58
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Происшествия
Ребенок упал с аттракциона в Делегатском парке Москвы
Ребенок пострадал при падении с аттракциона в Делегатском парке в центре Москвы, он доставлен в столичную больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.
ТАСС 11:23
Экономика
В России появится программа развития водородной энергетики
«Решено разработать программу развития водородной энергетики России», – добавил чиновник.
Ведомости 17:18
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Футбол
«Зенит» договорился с «Витессом» о переходе Караваева
Metaratings 16:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл прячет маленького сына от собственного отца
Экспресс газета 14:22
Гаджеты
Huawei назвала дату презентации флагманов Mate 30
Китайская компания Huawei объявила, что проведет презентацию новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября.
Rambler News Service 15:23
Гаджеты
Характеристики iPhone 2019 появились в Сети
Актуальные Новости вчера в 11:55