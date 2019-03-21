Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короныВести.Ru 07:26
Из-за несоблюдения условий договора лишилась титула и короны "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко. Это произошло впервые за всю 23-летнюю историю конкурса. Об этом сообщили ТАСС его организаторы.
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«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула
Комсомольская правда07:52
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