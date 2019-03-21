Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короныВести.Ru 07:26

Из-за несоблюдения условий договора лишилась титула и короны "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко. Это произошло впервые за всю 23-летнюю историю конкурса. Об этом сообщили ТАСС его организаторы.
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Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

ТАСС07:18

«Еле забрали корону»: Директор «Мисс Москва» рассказала, почему королеву красоты лишили титула

Комсомольская правда07:52

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Вечерняя Москва10:44

Юрист конкурса «Мисс Москвы» назвал причины лишения титула Алеси Семеренко

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Мисс Москва — 2018 лишилась титула впервые в истории конкурса

РИА Новости09:31

«Мисс Москва» впервые за всю историю конкурса лишилась титула и короны

РИАМО09:47

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Вести.Ru07:26
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Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
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В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
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В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
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Происшествия

В Хабаровском крае застрелили напавшего на корову амурского тигра

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Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
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Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
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Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
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Спорт

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В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
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Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны

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Космос

Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС

В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
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Под Воронежем взорвалась котельная, погиб человек

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12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой

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Intel впервые показала свою дискретную видеокарту

В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
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Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
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Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60

Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек.
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Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
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Конспирологи заявили, что на Пасху наступит конец света. Они уверены, что в этот день на Земле наступит вечная мерзлота и жизнь исчезнет.
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Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

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