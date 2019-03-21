Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короныВести.Ru 07:26

Из-за несоблюдения условий договора лишилась титула и короны "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко. Это произошло впервые за всю 23-летнюю историю конкурса. Об этом сообщили ТАСС его организаторы.
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24-летнюю Алесю Семеренко, ставшую «Мисс Москва» в 2018 году, лишили короны и титула за несоблюдение условий договора, сообщили организаторы конкурса в Instagram
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