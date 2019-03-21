«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короныВести.Ru 07:26

с чего всё началось

Из-за несоблюдения условий договора лишилась титула и короны "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко. Это произошло впервые за всю 23-летнюю историю конкурса. Об этом сообщили ТАСС его организаторы.

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

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Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.

Шоу-бизнес Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.

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Футбол Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020 Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.

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Политика Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана» Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.

Футбол Сборная Нидерландов разгромила белорусов в отборочном матче Евро-2020 Футболисты сборной Нидерландов разгромили команду Белоруссии в первом туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Энергетика Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.

Политика Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

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Шоу-бизнес Башаров официально развелся с женой В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".

Происшествия Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.

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