«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короныВести.Ru 07:26

с чего всё началось

Из-за несоблюдения условий договора лишилась титула и короны "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко. Это произошло впервые за всю 23-летнюю историю конкурса. Об этом сообщили ТАСС его организаторы.

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

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Транспорт Около 150 единиц техники расчищают Южно-Сахалинск от снега В настоящее время на дорогах городского округа работает около 150 единиц техники: погрузчики, тракторы, комбинированные машины.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.

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Политика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

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Футбол Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Политика Венгрия договорилась с Газпромом о поставках газа в обход Украины Венгрия в 2020 году будет продолжать получать газ от российского Газпрома даже если Москва и Киев не договорятся о продлении контракта на транзит топлива через Украину.

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Армия и оружие В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО 15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

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Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".

Происшествия Житель хабаровского села застрелил амурского тигра Как сообщили агентству РИА Новости в центре «Амурский тигр», житель посёлка Золотой услышал рёв коровы в сарае, а затем обнаружил тигра.

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Шоу-бизнес Башаров официально развелся с женой В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".

Общество МВД России сократило перечень опасных пород собак Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков.

Происшествия Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».

Спорт Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

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