Шоу-бизнес
Газета.Ru«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
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Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Политика
Россия опередила Китай и США в покупке «Мотор Сич»
Как сообщает портал Ukraina.ru со ссылкой на политолога Ростислава Ищенко, Россия уже давно опередила США и Китай.
Политическая Экспертиза 14:09
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Политика
Президент Германии извинился перед поляками
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.
Lenta.ru 05:12
Футбол
Арсенал — Тоттенхэм 2:2
«Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии. Дерби Северного Лондона завершилось вничью со счётом 2:2.
Metaratings 13:23
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Происшествия
Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси
Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.
Интерфакс 16:12
Авто
Для пикапа Ram 1500 доступна версия Night Edition
Пикап Ram 1500 получил новую версию под названием Night Edition.
Vevby.ru 07:10
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Авто
В России сократились продажи новых люксовых автомобилей на 5%
Аналитики выяснили, что объём российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за период с января по июль 2019 года составил 774 машины, что на 5% меньше, чем годом ранее.
SpeedMe 04:15
Футбол
Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»
В матче 2-го тура итальянской Серии A «Интер» в гостях обыграл «Кальяри». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу нерадзурри.
Sport24.ru 16:43
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Происшествия
Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии
Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита.
ТАСС 08:59
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Кино
«Джокер» понравился западным кинокритикам
Фильм "Джокер" рассказывающий историю становления одного из самых известных злодеев из комиксов DC, получил высокие оценки западных кинокритиков.
Kinonews.ru 02:37
Экономика
Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 17:00
Происшествия
Пострадавшие в теракте в Беслане вновь обратятся к следствию
Пострадавшие в результате террористического акта в Беслане в 2004 года вновь обратятся к следствию, чтобы придать новый импульс расследованию, сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
РИА Новости 07:39
Политика
Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе.
News.ru 30 августа в 23:15
Шоу-бизнес
Певица Наргиз извинилась перед Пригожиным и Валерией
Артистка попросила прощения за случайную оговорку Певица Наргиз Закирова попросила прощения у исполнительницы Валерии и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина за оговорку в своем интервью.
Аргументы и Факты 07:54
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Политика
Зеленский хочет запустить основные реформы в первый год президентства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
РИА Новости 11:29
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Единоборства
Дастин Порье: «7 сентября мне нужны 25 минут, а Хабиб пусть забирает остальные 364 дня в году»
У Хабиба могут быть остальные 364 дня в году. Мне просто нужны 25 минут 7 сентября, а он пусть забирает все остальное.
Sports.ru 16:05
Происшествия
Сбившего ребенка водителя Porsche Cayenne поймали в Москве
Российская газета 18:48