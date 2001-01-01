Шоу-бизнес
«Мисс Москва» побаловала экс-короля Малайзии сладеньким — фотоПятый канал вчера в 12:01
Оксана Воеводина — «Мисс Москва-2015» — опубликовала в Instagram фото аппетитного торта «Наполеон», украшенного свежей клубникой, черникой и ежевикой. Очевидно модель так расстаралась для своего супруга — Мухаммада V — экс-правителя Малайзии.
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Оксана Воеводина балует экс-короля Малайзии десертами собственного приготовления
Woman.ruвчера в 05:54
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
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