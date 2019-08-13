Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина. Первой вице-мисс стала 19-летняя Полина Ваньшина.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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