Имя победительницы назвал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина. Корону победительнице передала «Мисс Екатеринбург-2018» Арина Верина.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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