Политика
Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органовРоссийская газета вчера в 09:29
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
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В Ялте проходит третья региональная проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России «ПРОдвижение». В качестве наставников участвуют министр финансов Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин. Они уже обсудили несколько важных вопросов и поучаствовали в работе площадок.Телеканал 360°вчера в 09:12
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Платформа ФНС «ПРОдвижение» в Ялте получила высокие оценки Мишустина и Силуанова
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