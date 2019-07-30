Политика

Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органовРоссийская газета вчера в 09:29

Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
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с чего всё началось

Молодые налоговики получили в наставники министра и главу ФНС

В Ялте проходит третья региональная проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России «ПРОдвижение». В качестве наставников участвуют министр финансов Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин. Они уже обсудили несколько важных вопросов и поучаствовали в работе площадок.
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