В Ялте проходит третья региональная проектно-аналитическая сессия платформы ФНС России «ПРОдвижение». В качестве наставников участвуют министр финансов Антон Силуанов и глава ФНС Михаил Мишустин. Они уже обсудили несколько важных вопросов и поучаствовали в работе площадок.

с чего всё началось

Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".

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