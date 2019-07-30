Экономика
Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органовРоссийская газета 09:29
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
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Плаформа ФНС «ПРОдвижение» в Ялте получила высокие оценки Мишустина и Силуанова
Московский Комсомолец12:18
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Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Авто
Audi представила обновленный A4 Allroad
Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новую версию модели A4 Allroad.
Обновлено в 07:51
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Турецкие специалисты прибыли в Азербайджан для поисков упавшего МиГ-29
По последним сведениям, турецкие специалисты в уже прибыли на территорию Азербайджана, чтобы подключиться к поискам самолёта и пилота, о судьбе которого ничего не известно.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Экономика
Росстат сообщил об ускорении роста реальных пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в январе — июне составил 14135 руб. В чем причины ускорения Ускорение темпов роста реальных пенсий в июне произошло из-за увеличения размера пенсий у самых бедных пенсионеров после их пересчета, полагает директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.
Обновлено в 10:07
Политика
Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского
Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Собянин одобрил применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на митинге 27 июля, об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ. "Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные", – так мэр прокомментировал прошедшую акцию.
Обновлено в 07:46
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Суд на Украине 29 июля наложил арест на российский танкер Nika Spirit, опознанный как Neyma.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Столичный главк МВД, по некоторым данным, приказал полицейским изменить свои данные в соцсетях после акции 27 июля
Среди главных требований к столичным полицейским от руководства – удаление из соцсетей фотографий, где можно разглядеть лицо, утверждает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 12:00
Культура
Александра Невского сделали терминатором с помощью нейросети
Обновлено в 11:39
Здоровье
Лекции и экскурсии пройдут в московских больницах в августе
Лекции, экскурсии и консультации пройдут в столичных больницах в августе, сообщает «Вечерняя Москва».
Обновлено в 12:39
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Ганнушкина оштрафована на 150 тысяч рублей
Тверской районный суд Москвы оштрафовал сегодня руководителя программы сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину на 150 тысяч рублей, правозащитница признана виновной в правонарушении по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции), информировало "МБХ-медиа".
Обновлено в 10:08
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Экономика
Министр объяснил рост числа бедных россиян
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал данные Росстата о росте числа бедных россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:36
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Второго пострадавшего в аварии с участием Андрея Косилова ввели в кому
Напомним, в коме находится и Анастасия Вяткина, получившая в аварии открытую черепно-мозговую травму, и находящуюся после операции в реанимации одной из больниц Челябинска.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспия
Президент России Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 12:33
Футбол
«Палмейрас» ведёт переговоры с Луисом Адриано
Нападающий «Спартака» Луис Адриано может стать игроком «Палмейраса». Такими данными располагает журналист Рафаэл Дел Манто.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36