Экономика
Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органовРоссийская газета 09:29
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
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Плаформа ФНС «ПРОдвижение» в Ялте получила высокие оценки Мишустина и Силуанова
Московский Комсомолец12:18
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Происшествия
В Самаре загорелись два частных дома
Обновлено в 11:02
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
В результате массовой гибели пчел летом 2019 года в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей), говорится в сообщении Минсельхоза, поступившем в РБК.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Лобода смотрела концерт Rammstein из ложи Линдеманна
На концерте Rammstein, который прошел 29 июля в «Лужниках», в специальной ложе солиста группы Тилля Линдеманна находилась певица Светлана Лобода.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Корабли Северного флота проведут учения на Балтике
Участвовавшие в параде 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте корабли Северного флота по пути в Североморск проведут учения в Балтийском море.
Обновлено в 10:33
Политика
Петр Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Как стало известно из информации, распространенной некоторыми СМИ, бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей выехал из страны.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:35
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Автоспорт
Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Волочкова напивается на частной вилле в Греции
Волочкова напивается на частной вилле в Греции Балерина отправилась на заслуженный отдых.
Обновлено в 07:43
Общество
В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 10:12
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Дефицит йода в организме может привести к выпадению волос
Специалисты утверждают, что йод очень полезен для организма человека. Это вещество помогает правильно функционировать щитовидной железе.
Обновлено в 10:49
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Политика
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о Каспийском море
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В США произошло ДТП с участием машин полиции, скорой и пожарной службы
Автомобили трех экстренных служб - полиции, скорой помощи и пожарной службы - попали в массовое ДТП в американском штате Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 12:05
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Общество
Каждый четвертый россиянин заметил ухудшение материального положения
Чуть менее четверти (24%) россиян заметили, что их материальное положение за последние два-три месяца ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ).
Обновлено в 08:24
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор
В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор.
Обновлено в 10:23