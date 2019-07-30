Экономика
Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органовРоссийская газета 09:29
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Плаформа ФНС «ПРОдвижение» в Ялте получила высокие оценки Мишустина и Силуанова
Московский Комсомолец12:18
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Общество
Полиция Москвы предупредила, что акция оппозиции 3 августа незаконна
Столичная полиция призвала граждан не участвовать в несогласованном мероприятии оппозиции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона
Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Росстат заявил о росте среднего размера пенсий
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
В Сеть попала откровенная переписка певицы Глюкозы с незнакомцем.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
В лаборатории воссоздали медленный солнечный ветер
Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне смогли имитировать солнечные ветры в лаборатории.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Полиция нашла ножи и молотки у участников протестов в центре Москвы
Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Футбол
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июле
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.
Обновлено в 12:14
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Космос
Ученые разгадали тайну солнечных пятен
Обновлено в 01:03
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Приемную «Единой России» подожгли в Новосибирске
Общественная приемная «ЕР» в Первомайском районе города на улице Аксёнова, 48 загорелась в ночь на 29 июля.
Обновлено в 08:26
Политика
Затраты на создание русскоязычного канала оценили на Украине
Глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила затраты на создание всемирного русскоязычного канала Украиной.
Обновлено в 07:44
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелёк QIWI
В России анонимными электронными кошельками пользуются около 10 млн человек. Ранее россиянам запретили снимать с них наличные.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Представитель Гуаидо в США заявил о готовности встретиться с Лавровым
Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауидо в США Карлос Веккьо заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.
Обновлено в 13:05
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:27
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика
Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину
Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Турецкие специалисты прибыли в Азербайджан для поисков упавшего МиГ-29
По последним сведениям, турецкие специалисты в уже прибыли на территорию Азербайджана, чтобы подключиться к поискам самолёта и пилота, о судьбе которого ничего не известно.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Финансы
Как итоги июльского заседания ФРС США могут отразиться на стоимости американской валюты
Во вторник, 30 июля, в Вашингтоне стартует одно из ключевых событий для международного финансового сектора — заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
В ответ Небензя призвал "секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить опубликовывать непроверенную информацию".
Обновлено в 13:17