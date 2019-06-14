Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%Российская газета 03:01
За январь-май Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 9,5 триллиона рублей. Это на 15,7% больше аналогичного периода 2018 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Иностранные IT-компании заплатили в I квартале 12 млрд рублей по «налогу на Google»
Rambler News Service03:56
Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года
Московский Комсомолец03:45
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Футбол
Валенсия продолжит карьеру на родине
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия стал игроком эквадорского клуба «ЛДУ».
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми
Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье
«Умышленная дискредитация»: сибирячка утверждает, что женщина умерла, не дождавшись операции в клинике Мешалкина
Сокращение операций во время начала следственных действий в клинике связывают с попыткой давления бывшего руководства на ход уголовного дела.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Сергея Карабасова арестовали на два месяца
Под арестом бывший и.о. главы администрации пробудет до 13 августа Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов арестован на два месяца, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Богомолов отказался обсуждать с Собчак свою личную жизнь
После продолжительного интервью, в ходе которого Богомолов и Собчак обсудили театр, писательство, наркотики, режиссер отказался комментировать свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Сотрудникам МВД России разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Список стран, которые рекомендуются для посещения в ходе отпуска сотрудникам МВД России, расширен, в него включены Турция и Таиланд.
Обновлено в 03:35
Финансы
ВЭБ подтвердил планы по продаже зарубежного завода Pilsen
Завод является последним зарубежным активом корпорации.
Обновлено в 03:58
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Вышел первый трейлер сиквела «Сияния» с Юэном МакГрегором
Обновлено вчера в 16:01
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Обновлено вчера в 14:33
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году
В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".
Обновлено в 03:26
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Ани Лорак приписывают роман с другом Егора Крида
В последнее время молодой человек стал близким другом Егора Крида, который не так давно покинул организацию рэпера.
Обновлено в 03:56
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17
Игры
В Fallout Shelter можно будет сыграть на экране приборной панели Tesla
Напомним, ранее на компьютерах приборной панели Tesla уже появились классические игры Atari и браузерная игра 2048.
Обновлено в 01:10
Политика
Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова
11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Религия
Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией
Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45