Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%Российская газета 03:01
За январь-май Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 9,5 триллиона рублей. Это на 15,7% больше аналогичного периода 2018 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге.
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Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года
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