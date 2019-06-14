Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%Российская газета 03:01

За январь-май Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 9,5 триллиона рублей. Это на 15,7% больше аналогичного периода 2018 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге.

Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Авто Aston Martin Valkyrie примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана» Aston Martin подтвердил, что его новый гиперкар Valkyrie примет участие в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Происшествия Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Шоу-бизнес Бузова опубликовала сексуальные фото в купальнике Вчера Ольга Бузова, российская исполнительница, провела концерт в Турции, а уже сегодня посетила местный пляж, на котором сделала сексуальные снимки в купальнике и тут же разместила их в «Инстаграме».

Общество ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами 73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf).

Общество Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Баскетбол Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.

Шоу-бизнес Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.

Общество Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.

Экономика Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.

Политика Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.

Происшествия Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Общество На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.

Политика Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

Общество Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Политика Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде Сотрудники МВД России теперь смогут выезжать на отдых в Турцию и Таиланд.