Футбол

Мишеля Платини освободили из-под стражиКоммерсантъ вчера в 19:17

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини, задержанный накануне во Франции, освобожден из-под стражи, сообщает AFP.
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Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
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Авто

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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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