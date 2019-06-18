Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022Свободная Пресса вчера в 05:22
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
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Решение по Катару не пересмотрят. Как задержание Платини повлияет на проведение Кубка мира по футболу
Телеканал 360°вчера в 10:31
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Политика
Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие
Обновлено в 06:13
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Хальфин: Присвоение звезд надо применять ко всем организациям первичной медпомощи
Классификацию со звездами целесообразно применять в отношении всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а не только «бережливых поликлиник», считает эксперт ОНФ, директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Руслан Хальфин.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика
Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Политика
Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Общество
Выпускники только одной школы сдали физику на 100 баллов
На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Обновлено в 06:32
Политика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций
Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о расширении полномочий СП, аудиторы смогут проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в дочерних компаниях.
Обновлено в 05:13
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Интернет
В Telegram появится функция геочата
После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Технологии
90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Футбол
Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»
Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
Обновлено в 02:37
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Александр Цекало устроил сюрприз молодой жене на ее день рождения
Александр Цекало организовал небольшую вечеринку в честь дня рождения своей молодой жены Дарины Эрвин.
Обновлено в 06:28
Экономика
Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»
Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено вчера в 08:24