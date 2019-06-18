Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022Свободная Пресса вчера в 05:22

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.

Здоровье Хальфин: Присвоение звезд надо применять ко всем организациям первичной медпомощи Классификацию со звездами целесообразно применять в отношении всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а не только «бережливых поликлиник», считает эксперт ОНФ, директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Руслан Хальфин.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Политика Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.

Происшествия Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.

Политика Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.

Общество Выпускники только одной школы сдали физику на 100 баллов На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.

Футбол «Спартак» расторг контракт с Глушаковым Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.

Происшествия В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.

Политика Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о расширении полномочий СП, аудиторы смогут проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в дочерних компаниях.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Энергетика Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Интернет В Telegram появится функция геочата После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Технологии 90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.

Футбол Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом» Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».

Авто Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.

Шоу-бизнес Александр Цекало устроил сюрприз молодой жене на ее день рождения Александр Цекало организовал небольшую вечеринку в честь дня рождения своей молодой жены Дарины Эрвин.