Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022Свободная Пресса вчера в 05:22

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
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«Французы ехали в пансионат, заблудились и приехали в коровник»

Советский спортвчера в 12:04

Бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о коррупции

ТАССвчера в 04:57

Экс-президент УЕФА Платини арестован во Франции

Sport24.ruвчера в 04:23

Критиковал использование VAR на ЧМ-2018 и голосовал за Катар. Как Платини попал в дело о коррупции в ФИФА

Матч ТВвчера в 07:26

Экс-президент УЕФА Платини арестован во Франции, дело в ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионатвчера в 05:24

Решение по Катару не пересмотрят. Как задержание Платини повлияет на проведение Кубка мира по футболу

Телеканал 360°вчера в 10:31

Запущеная прямая трансляция от здания, где находится под стражей Платини

Спорт-Экспрессвчера в 06:44
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Политика

Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие

Обновлено в 06:13
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Хальфин: Присвоение звезд надо применять ко всем организациям первичной медпомощи

Классификацию со звездами целесообразно применять в отношении всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а не только «бережливых поликлиник», считает эксперт ОНФ, директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета Руслан Хальфин.
Обновлено вчера в 06:06
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Политика

Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 05:53
Политика

Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

Обновлено вчера в 21:06
Общество

На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Политика

Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Общество

Выпускники только одной школы сдали физику на 100 баллов

На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Происшествия

В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Обновлено в 06:32
Политика

Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о расширении полномочий СП, аудиторы смогут проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в дочерних компаниях.
Обновлено в 05:13
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 05:08
Интернет

В Telegram появится функция геочата

После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Технологии

90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы

Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Футбол

Младший брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Муниру является младшим братом полузащитника «Альбасете» Салли Мунтари, который ранее выступал за «Милан» и «Интер».
Обновлено в 02:37
Авто

Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер

На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Александр Цекало устроил сюрприз молодой жене на ее день рождения

Александр Цекало организовал небольшую вечеринку в честь дня рождения своей молодой жены Дарины Эрвин.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

Обновлено в 02:43
Экономика

Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный»

Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.
Обновлено вчера в 08:24
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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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