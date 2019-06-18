Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022Свободная Пресса 05:22

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
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«Бывший президент УЕФА и экс легендарный номер 10 сборной Франции был помещен под стражу Управлением антикоррупционной судебной полиции Нантер в рамках расследования спорного вручения Кубка мира Катару в 2022 году», – сообщает 18 июня французское издание Mediapart
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