Футбол
Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022Свободная Пресса 05:22
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
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с чего всё началось
«Бывший президент УЕФА и экс легендарный номер 10 сборной Франции был помещен под стражу Управлением антикоррупционной судебной полиции Нантер в рамках расследования спорного вручения Кубка мира Катару в 2022 году», – сообщает 18 июня французское издание Mediapart.Фонтанка.Ру04:55
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
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