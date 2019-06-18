Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022Свободная Пресса 05:22

с чего всё началось

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.

Политика Венский арбитраж получил право работать в России Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.

Политика Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей «Сан-Хосе» обменял Брауна в «Филадельфию» Клуб НХЛ "Сан-Хосе" произвел обмен с "Филадельфией", в результате которого 32-летний защитник Джастин Браун стал хоккеистом "Флайерз".

Политика Скабеева осудила Зеленского, который не помог трясущейся Меркель Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который не помог недомогающей канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Авто Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа В базе китайского сертификационного органа появились фотографии «Каптюра» второго поколения.

Политика Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Политика Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.

Политика Врач объяснила плохое самочувствие Меркель на встрече с Зеленским Состояние канцлера Германии Ангелы Меркель, которой стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 18 июня, могло быть вызвано обезвоживанием при сахарном диабете.

Футбол Адвокат Мишеля Платини описал его допрос Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.

Авто Tesla Model 3 превратили в пикап Youtube-блогер Симона Гирц решила не ждать появления «настоящего» пикапа Tesla, а собрать собственный вариант на базе Model 3. Заручившись поддержкой Рича Бенуа из Rich Rebuilds, не раз перебиравшего электромобили Tesla, Гирц купила машину и взялась за работу.

Политика Вышинский не признал вину по обвинительному акту Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Происшествия Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.

Общество Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Политика МВД призвало провести ревизию ПДД МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".

Армия и оружие Корабль ВМС Польши повредил дно во время учений НАТО Десантный корабль польских ВМС был поврежден во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.