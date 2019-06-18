Футбол

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 годаВести.Ru 08:50

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию. После выборов не раз публиковались предположения, что шейхи Катара попросту купили у ФИФА право на турнир.
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«Французы ехали в пансионат, заблудились и приехали в коровник»

Советский спорт12:04

Запущеная прямая трансляция от здания, где находится под стражей Платини

Спорт-Экспресс06:44

Экс-президент УЕФА Платини арестован во Франции, дело в ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат05:24

Бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о коррупции

ТАСС04:57

СМИ: Экс-главу УЕФА Платини задержали для допроса

Матч ТВ07:45

СМИ сообщили о задержании экс-главы УЕФА Платини по подозрению в коррупции

RT на русском07:22

Французская полиция: «Платини задержали для допроса, но не арестовывали»

Sport24.ru06:48
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
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Бузова назвала себя популярнее Путина

Обновлено в 12:00
Происшествия

В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыски

ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:54
Экономика

Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Политика

Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 10:35
Политика

Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Экономика

Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией

Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Политика

В МВД призвали провести ревизию ПДД

В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Гаджеты

Обновление до Android 10 получат 11 смартфонов Huawei

Ранее сообщалось, что Samsung обновит ряд своих смартфонов до Android 10.
Обновлено в 10:32
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Футбол

Российский нападающий Ильюченко продолжит карьеру в Корее

Российский футболист Станислав Ильюченко перебрался в Корею. 28-летний футболист подписал контракт с клубом «Пхохан Стилерс».
Обновлено в 11:45
Авто

Марку Hummer возродят ради электрокаров

Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины

Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Финансы

Курс доллара опустился ниже 64 рублей

По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.
Обновлено в 09:52
Здоровье

Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Обновлено в 11:59
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
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Политика

В Госдуме начали работу над биометрической регистрацией депутатов

В Госдуме начали работу над введением биометрической регистрации депутатов на пленарных заседаниях.
Обновлено в 12:38
Футбол

С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы

"Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".
Обновлено в 11:11
Гаджеты

В Роскачестве назвали 10 лучших смартфонов

Первое место в новом рейтинге заняли три смартфона от Samsung: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9. В топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro (пятое и второе места). iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвёртую и седьмую позиции.
Обновлено в 02:56
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Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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