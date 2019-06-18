У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 годаВести.Ru 08:50

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию. После выборов не раз публиковались предположения, что шейхи Катара попросту купили у ФИФА право на турнир.

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

Происшествия В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыски ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Экономика Российский рис начал заканчиваться «Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.

Политика Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.

Политика Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.

Экономика Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Гаджеты Обновление до Android 10 получат 11 смартфонов Huawei Ранее сообщалось, что Samsung обновит ряд своих смартфонов до Android 10.

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Политика Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.

Политика Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Музыка У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.

Футбол Российский нападающий Ильюченко продолжит карьеру в Корее Российский футболист Станислав Ильюченко перебрался в Корею. 28-летний футболист подписал контракт с клубом «Пхохан Стилерс».

Авто Марку Hummer возродят ради электрокаров Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.

Политика Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Финансы Курс доллара опустился ниже 64 рублей По данным на 16:46, курс доллара упал до 63,99 рубля. Это произошло впервые с 24 апреля. Также 18 июня курс евро опустился ниже 72 рублей.

Здоровье Медики рассказали, чем опасны кондиционеры В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Политика В Госдуме начали работу над биометрической регистрацией депутатов В Госдуме начали работу над введением биометрической регистрации депутатов на пленарных заседаниях.

Футбол С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы "Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".