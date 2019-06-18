Футбол
У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 годаВести.Ru 08:50
Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию. После выборов не раз публиковались предположения, что шейхи Катара попросту купили у ФИФА право на турнир.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
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Обновлено в 12:38
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Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
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Экономика
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"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Политика
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Происшествия
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Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Обновление до Android 10 получат 11 смартфонов Huawei
Ранее сообщалось, что Samsung обновит ряд своих смартфонов до Android 10.
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Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
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Политика
Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
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С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Футбол
Российский нападающий Ильюченко продолжит карьеру в Корее
Российский футболист Станислав Ильюченко перебрался в Корею. 28-летний футболист подписал контракт с клубом «Пхохан Стилерс».
Обновлено в 11:45
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Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
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Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Финансы
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
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Медики рассказали, чем опасны кондиционеры
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Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
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Шоу-бизнес
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В Госдуме начали работу над биометрической регистрацией депутатов
В Госдуме начали работу над введением биометрической регистрации депутатов на пленарных заседаниях.
Обновлено в 12:38
Футбол
С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы
"Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".
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Гаджеты
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Первое место в новом рейтинге заняли три смартфона от Samsung: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9. В топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro (пятое и второе места). iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвёртую и седьмую позиции.
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