Футбол
Платини: «На допросе спрашивали о чемпионатах мира в России и Катаре»Евро-футбол.ру 03:45
Экс-президент УЕФА Мишель Платини рассказал, о чем его спрашивали на допросе, который состоялся после его задержания.
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Меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре. Также они задавали вопросы о ФИФА. Я спокойно побеседовал со следователями на все интересующие их темы.
— Мишель Платини, французский футболистBFM.ru 03:35
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