Футбол
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допросаREGNUM вчера в 20:48
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи. Об этом сообщает Agence France-Presse.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Космос
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Футбол
Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»
Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
Музыка
Егор Крид после ухода из Black Star заключил контракт с Warner Music
Егор Крид после ухода из Black Star заключил контракт с Warner Music Сегодня же стало известно, что Егор Крид заключил эксклюзивное дистрибьюционное соглашение с лейблом Warner Music Rиssіа.
Обновлено в 06:40
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Театры
Иностранным гостям Года театра отменили сборы за визы
Министерству иностранных дел предписано в установленном порядке, но без взимания соответствующих сборов, обеспечить выдачу виз участникам, гостям мероприятий Года театра и представителям прессы по заявкам Министерства культуры и членов организационного комитета.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика
Кучма назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада региона будет снята только после возвращения контроля над активами.
Обновлено в 11:36
Происшествия
ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
Политика
Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17
Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за нежелания сотрудничать в расследовании катастрофы рейса MH17 на Донбассе.
Обновлено в 12:11
Экономика
В Сбербанке заявили о 12 хакерских атаках во время киберучений
Хакеры совершили 12 реальных DDoS-атак на сайт проекта по международным киберучениям Cyber Polygon во время испытаний, сообщил RNS заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 11:23
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Кино
Артур Смольянинов сыграет в фильме «Еврей»
Российский актер Артур Смольянинов сыграет главную роль в новом фильме режиссера Дмитрия Фикса «Еврей».
Обновлено в 11:15
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Общество
Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Обновлено в 10:28
Происшествия
Сотрудников завода «Кристалл» в Дзержинске эвакуировали из-за снаряда
Работников завода «Кристалл» в Дзержинске эвакуировали из-за угрозы взрыва днем 19 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Обновлено в 09:30
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00