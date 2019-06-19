Футбол
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допросаREGNUM вчера в 20:48
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи. Об этом сообщает Agence France-Presse.
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Мишель Платини: Меня допрашивали о Евро-2016, чемпионатах мира в России и Катаре
Советский спорт02:40
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Космос
«Роскосмос» уточнил время возвращения экипажа МКС
Обновлено в 09:09
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
Обновлено в 05:44
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Общество
Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму
Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Политика
В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины
Как рассказал гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, Днепр, который подтекает к Южной Каховке является мощнейшей канализацией Украины.
Обновлено в 09:13
Экономика
Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:37
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
Обновлено в 08:44
Политика
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Обновлено в 09:06
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Футбол
Юрий Семин: «Мурило не летит на сбор „Локомотива“ в Австрию»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок команды Мурило не поедет с командой на первый сбор в Австрию.
Обновлено в 09:15
Музыка
Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома
Известный британский музыкант Эд Ширан опубликовал список песен из своей новой пластинки.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если иностранный дипломат вдруг окажется под санкциями.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Футбол
Денис Глушаков покинул «Спартак»
Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Музыка
Дочь Алсу представила совместную песню с финалистом детского «Голоса»
Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений.
Обновлено в 08:33
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране
В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен
Капитан полиции, распространивший видеозапись катастрофы Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, уволен.
Обновлено в 06:49
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье
Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки
Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки в летний период, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
Футбол
Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»
Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
Обновлено в 07:53