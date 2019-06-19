Спорт

Мишель Платини освобождён из-под стражи после допросаREGNUM вчера в 20:48

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи. Об этом сообщает Agence France-Presse.
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