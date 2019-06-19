Спорт
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допросаREGNUM вчера в 20:48
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи. Об этом сообщает Agence France-Presse.
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Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
Обновлено в 02:33
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26
В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.
Обновлено в 00:55
Общество
Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей
В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Небензя посоветовал ООН проверять источники информации по Сирии
Небензя потребовал от представителей стран в ООН, а также от самой ООН «использовать только проверенную информацию», так как у Москвы «давно вызывают большие вопросы источники сведений», которыми пользуются в том числе и специализированные агентства и организации.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Общество
За мусор на участке у собственника хотят изымать землю
Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
X5 и «Сантэнс» создадут фармацевтический маркетплейс
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о заключении соглашения между дочерней структурой X5 ОМНИ, интернет-магазином "Перекрёсток-онлайн" и группой компаний "САНТЭНС".
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Космос
ЕКА показало на видео плавление спутников в атмосфере Земли
ЕКА показало на захватывающем видео плавление спутников в процессе вхождения в атмосферу Земли.
Обновлено 17 июня в 18:00
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
В России стали чаще покупать водку в маленькой таре
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.
Обновлено в 02:21
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Авто
BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру
BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина о состоянии Алибасова: «Каждый день молюсь за мужа»
Лидия Николаевна сообщила журналистам, что навещала мужа каждый день и с нетерпением ждала новостей.
Обновлено в 01:06
Путешествия
В Крыму создан первый взвод туристической полиции
Обновлено в 00:25
Хоккей
«Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту
"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.
Обновлено в 01:36
Финансы
Курс доллара вырос до 64,08 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,08 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет
Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 02:48
Общество
«Новая» обнаружила особняки в Подмосковье у родственников офицеров ФСБ, связываемых с делом журналиста Голунова
Журналист «Медузы» Иван Голунов обнаружил, что в этом же коттеджном поселке, «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, соседкой семьи Медоева оказалась родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал».
Обновлено в 02:09
Общество
Норвежский остров готовится отказаться от времени
Жители норвежского острова Соммарей начнут переговоры с местными властями об отмене времени на территории в период с 18 мая по 26 июля.
Обновлено в 01:30
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:31