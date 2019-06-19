Мишель Платини освобождён из-под стражи после допросаREGNUM вчера в 20:48

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26 В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.

Общество Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.

Шоу-бизнес Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа» Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Армия и оружие Небензя посоветовал ООН проверять источники информации по Сирии Небензя потребовал от представителей стран в ООН, а также от самой ООН «использовать только проверенную информацию», так как у Москвы «давно вызывают большие вопросы источники сведений», которыми пользуются в том числе и специализированные агентства и организации.

Армия и оружие WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

Общество За мусор на участке у собственника хотят изымать землю Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Экономика X5 и «Сантэнс» создадут фармацевтический маркетплейс X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о заключении соглашения между дочерней структурой X5 ОМНИ, интернет-магазином "Перекрёсток-онлайн" и группой компаний "САНТЭНС".

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Общество Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Космос ЕКА показало на видео плавление спутников в атмосфере Земли ЕКА показало на захватывающем видео плавление спутников в процессе вхождения в атмосферу Земли.

Происшествия Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.

Экономика В России стали чаще покупать водку в маленькой таре Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.

Политика К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".

Авто BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.

Хоккей «Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту "Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.

Финансы Курс доллара вырос до 64,08 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,08 рубля.

Происшествия В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

Общество «Новая» обнаружила особняки в Подмосковье у родственников офицеров ФСБ, связываемых с делом журналиста Голунова Журналист «Медузы» Иван Голунов обнаружил, что в этом же коттеджном поселке, «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, соседкой семьи Медоева оказалась родственница замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал».

Общество Норвежский остров готовится отказаться от времени Жители норвежского острова Соммарей начнут переговоры с местными властями об отмене времени на территории в период с 18 мая по 26 июля.