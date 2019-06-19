Футбол
Мишель Платини освобожден из-под стражи после допросаГазета.Ru 03:30
Бывший президент УЕФА и легенда мирового футбола Мишель Платини был освобожден из-под стражи после допроса о возможных махинациях при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира - 2022.
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Мишель Платини: Меня допрашивали о Евро-2016, чемпионатах мира в России и Катаре
Советский спорт02:40
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