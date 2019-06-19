Футбол

Мишель Платини освобожден из-под стражиКапитал страны 04:56

Экс-глава УЕФА и легендарный французский футболист Мишель Платини освобожден из-под стражи, передает Интерфакс со ссылкой на Le Monde. Напомним, что ранее он был задержан по подозрению в коррупции при выборе страны, которая будет принимать футбольный ЧМ-2022 (эта роль досталась Катару).
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