Футбол
Мишель Платини был задержан для дачи свидетельских показанийГоворит Москва 08:56
Ранее СМИ сообщали, что Платини задержали сегодня в пригороде Парижа по подозрению в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:34, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».
Обновлено в 21:09
Общество
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 08:50
Политика
СМИ назвали «виновных» в крушении «Боинга» в Донбассе россиян
Официально имена якобы ответственны за гибель малайзийского лайнера в Донбассе должны назвать следователи в среду, 19 июня, на специальной пресс-конференции совместной следственной группы, сообщает телеканал "360".
Обновлено в 13:28
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Авто
В Chery готовят второй премиальный кроссовер бренда Exeed
Китайская компания уже ведет разработку нового кроссовера, который в модельной линейке премиального бренда Exeed окажется вторым.
Обновлено в 14:52
Общество
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено в 20:09
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено в 13:52
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
Игры
Nintendo выпустит мобильную Dr. Mario World 10 июля
10 июля компания Nintendo выпустит долгожданную мобильную версию Dr. Mario World.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Общество
ТК «Нордмолл» рассчитывает после реконцепции увеличить посещаемость в десять раз
ТК «Нордмолл» рассчитывает после реконцепции увеличить посещаемость в десять раз Крупнейший в Сибири торговый комплекс «Нордмолл» сменит концепцию развития.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Авто
Реальные продажи машин в мае упали на 18%
По данным регистраций, в мае продажи снизились сразу на 18%. Расхождение доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.
Обновлено в 18:22
Здоровье
Медики рассказали, чем опасны кондиционеры
В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Общество
КС запретил органам власти отказывать в митинге
КС запретил органам власти отказывать в митинге, ссылаясь на то, что его организатор не определил форму и методы обеспечения общественного порядка.
Обновлено в 08:00
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
Обновлено в 16:54
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Россияне в мае отказывались от кофе и шоколада в пользу продуктов дачного сезона - «Ромир»
Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.
Обновлено в 20:20
Общество
Супруга Виктора Бута намерена посетить его в тюрьме в начале сентября
Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута намерена прибыть в США и посетить его в начале сентября текущего года.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Все цыгане уехали из Чемодановки
Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.
Обновлено в 06:00
Авто
Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов
Отмечается, что автомобиль назван в честь германо-скандинавского рая для павших в бою воинов.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Минобороны показало перехват бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н военно-воздушных сил США.
Обновлено в 03:39