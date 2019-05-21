Футбол
Мирзов заявил: потасовки с его участием после матча с «Уралом» не былоСпорт-Экспресс вчера в 09:31
"Ничего не было, ничего не случилось", – заявил Мирзов РИА Новости по телефону. Ильин оскорбил Мирзова, назвав его "чуркой". "Арсенал" требует наказать игрока "Урала" // Мирзов и Ильин схлестнулись после матча "Арсенал" – "Урал".
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Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «Нельзя переходить на национальности»
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
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Армия и оружие
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Заключительный этап совместных работ специалистов Экспедиционного Центра Минобороны, военнослужащих инженерных войск ЗВО и представителей ООД «Поисковое движение России» из Московской и Смоленской областей на месте падения штурмовика Ил-2 №1876757 прошел в Глинковском районе Смоленской области.
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На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения.
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