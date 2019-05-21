Футбол

Мирзов заявил: потасовки с его участием после матча с «Уралом» не былоСпорт-Экспресс вчера в 09:31

"Ничего не было, ничего не случилось", – заявил Мирзов РИА Новости по телефону. Ильин оскорбил Мирзова, назвав его "чуркой". "Арсенал" требует наказать игрока "Урала" // Мирзов и Ильин схлестнулись после матча "Арсенал" – "Урал".
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Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»

Матч ТВвчера в 18:16

Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»

Sportbox.RUвчера в 18:16

«Должно последовать жесткое наказание». Черевченко поддержал Мирзова, которого Ильин назвал чуркой

Sport24.ruвчера в 18:04

Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «Нельзя переходить на национальности»

Спорт-Экспрессвчера в 17:55
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Армия и оружие

Минобороны намеревается нарастить калибр российской бронетехники

Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие

США увеличат количество своих боевых кораблей

Вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед военнослужащими базы авиации ВМС в Джексонвилле, штат Флорида, заявил, что Белый дом намерен увеличить количество боевых кораблей в американском флоте до 355.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Зеленский официально вступит в должность президента Украины

На Украине идут последние приготовления к инаугурации новоизбранного президента.
Обновлено вчера в 00:29
Происшествия

В Москве прекратили дело против оставившей дочь в поликлинике матери

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней гражданки Украины Марии Рудницкой, которая оставила свою двухлетнюю дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии отравившихся школьников

Состояние 13 учеников младших классов, отравившихся в райцентре Чаны Новосибирской области неустановленным пока веществом, удовлетворительное, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального минздрава.
Обновлено в 00:16
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Под Смоленском подняли Ил-2, потерпевший крушение во времена ВОВ

Заключительный этап совместных работ специалистов Экспедиционного Центра Минобороны, военнослужащих инженерных войск ЗВО и представителей ООД «Поисковое движение России» из Московской и Смоленской областей на месте падения штурмовика Ил-2 №1876757 прошел в Глинковском районе Смоленской области.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» покажут 10 тысяч единиц вооружения и техники

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» в конце июня продемонстрируют более 10 тыс. единиц военной техники и вооружения.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия

Десять человек были убиты в перестрелках в Мексике

Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас. Об этом сообщила прокуратура штата Оахака.
Обновлено в 00:17
Политика

Владимир Зеленский впервые обнародовал декларацию о доходах

Обновлено вчера в 13:59
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено вчера в 09:39
Здоровье

Псевдочуму птиц обнаружили в Приморье

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю, очаги заболевания обнаружили в трех личных подсобных хозяйствах Комаровки.
Обновлено вчера в 23:40
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Порошенко покинул администрацию президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов»

Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Суд прекратил дело против учительницы‐«экстремистки» из Новосибирска

Болотнинский районный суд в Новосибирске прекратил дело против школьной учительницы Натальи Оганисян, которую подозревали в экстремизме за высказывания в адрес матери одного из своих учеников.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

На Уралмаше жители одного подъезда вынуждены уговаривать весь дом скинуться на починку лифта

Среди жителей верхних этажей есть и пожилые, и люди с проблемным здоровьем, и семьи с маленькими детьми — и все они ежедневно преодолевают лестничные пролёты на своих двоих — с продуктами, колясками, собаками и всем тем, о чем не особо задумываешься, когда в доме есть лифт.
Обновлено вчера в 23:07
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Москве рано утром задержан соратник Алексея Навального Леонид Волков

В Москве рано утром задержан соратник Алексея Навального Леонид Волков.
Обновлено вчера в 23:30
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Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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