Футбол
Мирзов рассказал, почему не сыграет с «Локомотивом»Спорт-Экспресс 11:49
Полузащитник "Арсенала" Резиуан Мирзов рассказал, что не сыграет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом" из-за травмы приводящей мыщцы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Общество
В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
Обновлено в 15:01
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Зенит» получит кубок чемпионов России на вечное хранение
«Согласно положению о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» клуб, команда которого выигрывает чемпионат России три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз навечно, а РФПЛ изготавливает новый приз», сообщили ProstoProSport в пресс-службе турнира.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке
Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский обсудил с главой Верховной рады дату инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем Верховной рады Андреем Парубием обсудил возможную дату инаугурации, сообщает украинское издание «Деловая столица» со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Политика
Делегаты из США признались в любви к Крыму
Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Садальский пожаловался на безденежье
Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:50
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа
Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.
Обновлено в 13:30
Космос
Запуск второй лунной миссии Индии запланирован на июль
«Чандраян-2» станет второй лунной миссией Индии, в октябре 2008 года с индийской стартовой площадки на острове Шрихарикота был запущен зонд «Чандраян-1».
Обновлено 02 мая в 07:28
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Общество
В Таиланде коронуют короля Раму Десятого
Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Общество
Парень из Tinder раскритиковал платье студентки. Теперь ее фото использует в рекламе Asos
Компания связалась с Теей в комментариях и через некоторое время стала использовать ее фото в рекламе, поместив ее на страницу платья — наряду со снимком профессиональной модели.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов
Apple и HTC обвинили в обмане пользователей – компании якобы указывали недостоверное временн автономной работы своих смартфонов.
Обновлено в 12:18
Политика
Скотленд-Ярд не станет заводить дело об утечке информации из Совбеза
Скотленд-Ярд не станет расследовать дело о распространении секретной информации, которое допустил бывший глава Минобороны Гэвин Уильямсон.
Обновлено в 12:46
Единоборства
Геннадий Головкин выбрал нового тренера
Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24