Футбол
Мирзов пропускает игру с «Локомотивом» из-за травмы приводящей мышцыSoccer.ru вчера в 12:13
Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов рассказал, по какой причине он пропускает матч с «Локомотивом».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:39, Ашберн
Хоккей
Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»
Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
Обновлено в 00:16
Политика
Чистая российская нефть поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
На узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии поступила качественная российская нефть.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Слепаков ответил критикам в Госдуме, недовольным шутками Comedy Club про депутатов
Российский юморист Семен Слепаков отреагировал на слова депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова об «отвратительных» шутках в передачах Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено 03 мая в 22:33
Армия и оружие
Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни
Знаменитая актриса и певица Лариса Долина недавно впервые вышла в свет после болезни, посетив шоу в честь Первомая в Армении.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено 03 мая в 03:30
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки
Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области
Обновлено вчера в 12:16
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма
Обновлено вчера в 17:17
Наука
Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет
Обновлено вчера в 18:18
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания россиян чумой в Монголии
Ранее сообщалось, что 17 российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
«Первый триместр беременности я провела в стрессе»: Янина Студилина рассказала, как боялась потерять ребенка
Обновлено вчера в 22:00
Кино
В Крыму стартовали съемки продолжения «Гардемаринов»
В качестве режиссера фильма снова выступает Светлана Дружинина, которая и рассказала о начале работы над проектом.
Обновлено вчера в 08:01
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Возраст черепа оценивают примерно в 300 тыс. лет. Его нашли при раскопках разрушенной пещеры на юго-востоке Китая.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Единоборства
Артур Бетербиев победил досрочно Радивойе Калайджича
Обновлено в 00:32
Теннис
Кузнецова обыграла Соболенко в 1-м круге турнира в Мадриде
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
В Кузбассе едва не погибли двое туристов
Недалеко от поселка Калары лодка напоролась на металлический штырь и вскоре туристы оказались в воде.
Обновлено вчера в 20:33
Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 03:16
Кино
Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»
Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено вчера в 21:23
Здоровье
Бокал вина на ночь способствует похудению
Во время своей научной работы исследователи опирались на историю 100-летней итальянки, которая каждый день на ночь выпивала бокал вина.
Обновлено в 00:19
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22