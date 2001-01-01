Футбол

Мирзов пропускает игру с «Локомотивом» из-за травмы приводящей мышцыSoccer.ru вчера в 12:13

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов рассказал, по какой причине он пропускает матч с «Локомотивом».
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Мирзов пропускает игру с «Локомотивом» из-за травмы приводящей мышцы

Soccer.ruвчера в 12:13
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Хоккей

Тренер «Коламбуса» объяснил поражение «Бостону»

Главный тренер "Коламбус Блю Джекетс" Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостон Брюинз".
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На узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии поступила качественная российская нефть.
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СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

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Похудевшая Лариса Долина впервые вышла в свет после болезни

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В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
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Происшествия

Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки

Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

Обновлено вчера в 12:16
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Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
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Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма

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Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания россиян чумой в Монголии

Ранее сообщалось, что 17 российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой.
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Авто

Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
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«Первый триместр беременности я провела в стрессе»: Янина Студилина рассказала, как боялась потерять ребенка

Обновлено вчера в 22:00
Кино

В Крыму стартовали съемки продолжения «Гардемаринов»

В качестве режиссера фильма снова выступает Светлана Дружинина, которая и рассказала о начале работы над проектом.
Обновлено вчера в 08:01
Наука

В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена

Возраст черепа оценивают примерно в 300 тыс. лет. Его нашли при раскопках разрушенной пещеры на юго-востоке Китая.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
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Артур Бетербиев победил досрочно Радивойе Калайджича

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Недалеко от поселка Калары лодка напоролась на металлический штырь и вскоре туристы оказались в воде.
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Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 03:16
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Джордж Мартин рассказал о работе над сериалами-продолжениями «Игры престолов»

Как сообщил писатель, в настоящее время разрабатывается пять продолжений ставшего легендарным шоу, и работа над трем продвигается "очень хорошо".
Обновлено вчера в 21:23
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Бокал вина на ночь способствует похудению

Во время своей научной работы исследователи опирались на историю 100-летней итальянки, которая каждый день на ночь выпивала бокал вина.
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Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
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Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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