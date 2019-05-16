Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не былоРИА Новости 07:14

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.

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Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

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