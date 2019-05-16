Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не былоРИА Новости 07:14
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
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Названы десять победителей первого полуфинала Евровидения-2019
Обновлено 14 мая в 17:42
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу
Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
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Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей
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Обновлено в 05:38
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево
Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия
За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек
Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Недвижимость
Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле выросло на 13%
Отмечается, что всего с января по апрель 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья возросло в полтора раза.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры модели
Супермодель опубликовала фотографию из своей юности Наталья Водянова показала, как она выглядела до того, как сделать карьеру супермодели.
Обновлено в 03:37
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Общество
После протестов в Екатеринбурге губернатор озадачил мэра озеленением
Власти Свердловской области, Екатеринбурга и представители бизнеса договорились о создании на территории города новых скверов и парков.
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Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом
Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
Обновлено в 06:32
Политика
В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией
Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.
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Шоу-бизнес
Тодоренко оправдалась за фотошоп фигуры после родов
Нет, и живой пример тому - экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, которая в одном из новых постов собралась учить подписчиц похудению после родов, но добавила «отфотошопленное» фото.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума заявил про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации Роскосмос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек
Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек.
Обновлено в 06:56
Хоккей
Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»
Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:09
Авто
В России отзывают более 400 автомобилей Lexus
Обновлено в 07:54
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59