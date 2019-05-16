Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не былоРИА Новости 07:14

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В РФС пообещали разобраться в ситуации с оскорблением Мирзова

Матч ТВ08:19

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Чемпионат07:45

Гендиректор «Арсенала»: «Обязательно добьемся наказания для „Урала“ за оскорбление Мирзова»

Sport24.ru07:40

РФС: Мы соберем материалы по оскорблению Мирзова в матче с «Уралом»

Советский спорт08:03

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией: «Передадим материалы дела Ильина-Мирзова в КДК»

Спорт-Экспресс07:36

РФС разберется в деле об оскорблении Мирзова по национальному признаку

РИА Новости07:45

Мирзов ударил по лицу игрока «Урала», обозвавшего его «чуркой»

Тульские новости05:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Музыка

Названы десять победителей первого полуфинала Евровидения-2019

Обновлено 14 мая в 17:42
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу

Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Общество

Суд взыскал с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей

По информации официального представителя Нетиевского Ольги Куликовой, суд решил взыскать с коллектива 813 тысяч рублей в качестве судебных издержек.
Обновлено в 05:38
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России

Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево

Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия

За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек

Полицейские за три дня акции протеста, начавшей из-за строительства храма в сквере Екатеринбурга, задержали 96 человек, протоколы составлены на 98.
Обновлено в 08:13
Недвижимость

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве в апреле выросло на 13%

Отмечается, что всего с января по апрель 2019 года число сделок на вторичном рынке жилья возросло в полтора раза.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Наталья Водянова показала, как выглядела до карьеры модели

Супермодель опубликовала фотографию из своей юности Наталья Водянова показала, как она выглядела до того, как сделать карьеру супермодели.
Обновлено в 03:37
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли

Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Общество

После протестов в Екатеринбурге губернатор озадачил мэра озеленением

Власти Свердловской области, Екатеринбурга и представители бизнеса договорились о создании на территории города новых скверов и парков.
Обновлено в 05:31
Финансы

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией

Обновлено в 06:49
Авто

Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом

Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
Обновлено в 06:32
Политика

В Росгвардии оценили слухи вокруг протестов в Екатеринбурге

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Украинский генерал предрек «кровавую бойню» в случае войны с Россией

Украинский генерал, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил страны Игорь Романенко предсказал «кровавую бойню» в случае военного конфликта с Российской Федерацией.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Тодоренко оправдалась за фотошоп фигуры после родов

Нет, и живой пример тому - экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко, которая в одном из новых постов собралась учить подписчиц похудению после родов, но добавила «отфотошопленное» фото.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка

Обновлено в 03:28
Политика

Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума заявил про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации Роскосмос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли пять человек

Жертвами обрушения находившегося на реконструкции здания в Шанхае стали пять человек.
Обновлено в 06:56
Хоккей

Крэйг Мактавиш стал главным тренером «Локомотива»

Канадский специалист Крэйг Мактавиш стал новым главным тренером ярославского "Локомотива", сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:09
Авто

В России отзывают более 400 автомобилей Lexus

Обновлено в 07:54
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Резиуан Мухамедович Мирзов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное