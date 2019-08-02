Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов поделился ожиданиями от игры за красно-белых.

Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»

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