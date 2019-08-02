Футбол
Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»Чемпионат 12:42
Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов поделился ожиданиями от игры за красно-белых.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Политика
Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30
Авто
Ателье AC Schnitzer показало доработанный BMW X5
Инженеры тюнинг-ателье AC Schnitzer предлагают клиентам на выбор несколько пакетов для доработки BMW X5.
Обновлено в 05:50
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".
Обновлено 31 июля в 17:44
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
«Туполев» создаст военный транспортник для замены украинского Ан-12
Ожидается, что серийные поставки в войска новых средних транспортных самолетов должны начаться в 2026 году, так как украинские Ан-12 к 2030 году полностью выведут из эксплуатации.
Обновлено в 04:15
Общество
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено в 07:48
Авто
В Норвегии появится национальный электрокар
Во внешнем дизайне Fresco Reverie угадывается силуэт популярного в Норвегии электрокара Tesla Model S. Будущий Reverie, по задумкам производителей, получит колёсную базу, равную 2,75 метра, это на 13 см короче, чем у седана Tesla Model 3. При этом длина новинки будет находиться между таким же параметром Model S и «трёшки».
Обновлено в 07:12
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Наука
Названы способы похудения для склонных к полноте
Обновлено в 01:21
Автоспорт
Даниил Квят: погода не помешала команде испытать новинки
По мнению россиянина, несмотря на плохие погодные условия, итальянская "конюшня" сумела провести испытания новинок, которые должны улучшить результаты в будущем.
Обновлено в 13:29
Космос
В NASA не сомневаются в безопасности робота «Федора»
В NASA не стали предъявлять каких-либо дополнительных условий по безопасности к роботу «Федору», который был создан российскими специалистами.
Обновлено в 06:11
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Политика
Госдепартамент США предупредил о террористической угрозе на Украине
Террористические группы «как привило» используют праздничные дни для своих атак и «продвижения своей повестки», заявили в Государственном департаменте США 2 августа в социальной сети Twitter.
Обновлено в 12:43
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье
В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
Обновлено вчера в 23:44
Кино
Вышел трейлер третьего сезона сериала «13 причин почему»
"13 причин почему" снят по одноименному роману Джея Эшера.
Обновлено в 03:16
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено 31 июля в 05:50
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Суд в Швеции освободил из-под стражи рэпера A$AP Rocky по делу о драке
Суд в Стокгольме после трех дней слушаний постановил в пятницу освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого обвиняют в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 13:59
Политика
В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, с кем улетела на Мальдивы
Компанию маме составила маленькая дочь Кристины. «Впереди две сказочных недели на Мальдивах», - отметила Асмус.
Обновлено в 12:34