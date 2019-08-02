Футбол

Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»Чемпионат 12:42

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов поделился ожиданиями от игры за красно-белых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мирзов: «Долго шел, чтобы попасть в топ-клуб. Бывает, тренируюсь трижды в день»

Бомбардир.ру16:59

Мирзов — о переходе в «Спартак»: «Давно хотел попасть в топ-клуб»

Sport24.ru12:15

Мирзов горд оказаться в «Спартаке»

Спорт-Экспресс12:12

Резиуан Мирзов: «Очень рад, что играю за „Спартак“»

Матч ТВ12:48

Резиуан Мирзов: «Очень рад, что играю за „Спартак“»

Sportbox.RU12:48

Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»

Чемпионат12:42

Мирзов: «Сейчас усердно занимаюсь, по 2-3 тренировки, чтобы побыстрее помочь „Спартаку“»

Евро-футбол.ру13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика

Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 16:41
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Поисковики начнут платить Google за использование по умолчанию

Google запускает механизм, в рамках которого пользователи Android смогут выбрать поисковика по умолчанию на устройстве, при этом компании будут платить за включение в список предложений, отмечается в блоге компании.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Татарстане 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом

В Елабужском районе Татарстана в результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.
Обновлено в 15:13
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Футбол

СМИ: интересовавший «Спартак» футболист Пушкаш может перейти в «Бирмингем»

Утверждается, что 23-летний Пушкаш планировал перейти в итальянский "Палермо", но финансовые проблемы клуба не позволили провести трансфер.
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие

«Туполев» разработает замену транспортникам Ан-12

Компания «Туполев» займется разработкой нового среднего военно-транспортного самолета, который в перспективе сможет заменить устаревшие Ан-12.
Обновлено в 09:31
Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Политика

Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Общество

Больше века понадобится на восстановление сгоревших в Сибири лесов

Обновлено в 07:00
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Хоккей

Емелина назначили капитаном «Авангарда»

Сегодня руководство и игроки омского "Авангарда" определились с капитаном команды на следующий сезон — сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:41
Космос

Небо над северным полушарием изменило цвет из-за пожаров в Сибири

Обновлено в 11:24
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Культура

Один из самых известных русских французов получил российский паспорт

Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Политика

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Авто

Выпустили байк со встроенным грилем (мясо можно будет готовить прямо в дороге)

Впервые «мясистый» байк покажут публике на мероприятии 2019 Sturgis Motorcycle Rally, которое пройдет в Южной Дакоте со 2 по 11 августа.
Обновлено в 05:49
Футбол

«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича

По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
Обновлено в 16:46
Гаджеты

Аналитики Gartner: Рынок смартфонов в этом году уменьшится на 2,5%

Аналитическая компания Gartner составила прогноз касательно рынка смартфонов за 2019 год.
Обновлено в 11:52
Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков

Обновлено в 15:06
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 16:51
Кино

Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере «Мелочи»

Обновлено в 08:49
Общество

Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве

Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом

Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
Обновлено в 15:55
Авто

Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Изменившая внешность Костенко стала похожа на русалку из мультика

25-летняя Анастасия Костенко уже не раз пробовала изменить внешность, сделав её ещё более выигрышной.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Резиуан Мухамедович Мирзов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Спартак (Москва)».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное