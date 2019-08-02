Футбол
Мирзов: постараюсь принести как можно больше пользы «Спартаку»Чемпионат 12:42
Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов поделился ожиданиями от игры за красно-белых.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Политика
Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключить соглашения по ядерному вооружению, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 16:41
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Поисковики начнут платить Google за использование по умолчанию
Google запускает механизм, в рамках которого пользователи Android смогут выбрать поисковика по умолчанию на устройстве, при этом компании будут платить за включение в список предложений, отмечается в блоге компании.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Татарстане 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом
В Елабужском районе Татарстана в результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.
Обновлено в 15:13
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Футбол
СМИ: интересовавший «Спартак» футболист Пушкаш может перейти в «Бирмингем»
Утверждается, что 23-летний Пушкаш планировал перейти в итальянский "Палермо", но финансовые проблемы клуба не позволили провести трансфер.
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие
«Туполев» разработает замену транспортникам Ан-12
Компания «Туполев» займется разработкой нового среднего военно-транспортного самолета, который в перспективе сможет заменить устаревшие Ан-12.
Обновлено в 09:31
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Хоккей
Емелина назначили капитаном «Авангарда»
Сегодня руководство и игроки омского "Авангарда" определились с капитаном команды на следующий сезон — сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:41
Культура
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Авто
Выпустили байк со встроенным грилем (мясо можно будет готовить прямо в дороге)
Впервые «мясистый» байк покажут публике на мероприятии 2019 Sturgis Motorcycle Rally, которое пройдет в Южной Дакоте со 2 по 11 августа.
Обновлено в 05:49
Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича
По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
Обновлено в 16:46
Гаджеты
Аналитики Gartner: Рынок смартфонов в этом году уменьшится на 2,5%
Аналитическая компания Gartner составила прогноз касательно рынка смартфонов за 2019 год.
Обновлено в 11:52
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
Обновлено в 15:06
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 16:51
Кино
Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в триллере «Мелочи»
Обновлено в 08:49
Общество
Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве
Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
Обновлено в 15:55
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Изменившая внешность Костенко стала похожа на русалку из мультика
25-летняя Анастасия Костенко уже не раз пробовала изменить внешность, сделав её ещё более выигрышной.
Обновлено в 06:00