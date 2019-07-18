Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»Вести.Ru 11:15
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака". Как сообщают инсайдеры, стороны подписали соглашение. Срок контракта составит 3 года с возможностью пролонгации еще на сезон.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:00, Вашингтон
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Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Обновлено в 13:50
Политика
Путин назвал путь урегулирования в Донбассе
Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:36
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Обновлено в 14:13
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся
За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.
Обновлено в 11:25
Политика
Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.
Обновлено в 15:49
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Космос
Рядом с Землей осенью пролетит астероид: есть вероятность столкновения
В этом году, 9 сентября, рядом с нашей планетой пролетит 2006 QV89. Это небольшой астероид, диаметр которого составляет примерно 50 метров.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Кино
Вышел новый трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 12:26
Наука
Илон Маск начал подключать мозг к компьютеру
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 15:12
Политика
Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено в 02:53
Общество
Instagram перестал показывать лайки
Обновлено в 12:20
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Пассажир упал на пути на красной ветке метро Москвы
Интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии московского метро увеличены из-за падения пассажира на пути.
Обновлено в 15:42
Интернет
Разработчик FaceApp ответил на претензии сенатора из США
Обновлено в 15:06
Гаджеты
У Raspberry Pi 4 обнаружились проблемы с перегревом
Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 вышел на рынок совсем недавно, но уже оказался не слишком исправным.
Обновлено в 14:57
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Президент РФ Владимир Путин не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Недвижимость
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Спорт
Туктамышева рассказала, где начнёт соревновательный сезон
Обновлено в 15:09
Транспорт
Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Общество
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Обновлено в 03:22
Политика
Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции
Обновлено в 07:50