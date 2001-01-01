Футбол
Мирзов перейдет из «Ростова» в «Спартак»Нева Спорт 16 июля в 16:54
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов станет игроком московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Телеграм-канале. По информации Арустамяна, сумма трансфера составит 4 миллиона евро, на данный момент клубы находятся в стадии обсуждения последних деталей соглашения.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.Чемпионат15 июля в 14:30
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
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Происшествия
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Технологии
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Обновлено в 13:57
Политика
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Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
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Обновлено в 09:30
Авто
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Политика
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Армия и оружие
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Здоровье
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Ввоз и вывоз ограниченного объема наркотических средств или психотропных веществ возможны при наличии медицинских документов, которые подтверждают, что их выписали физическом лицу, пояснили в министерстве.
Обновлено в 12:02