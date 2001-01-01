Футбол
Мирзов перейдет из «Ростова» в «Спартак»Нева Спорт 16 июля в 16:54
Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов станет игроком московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Телеграм-канале. По информации Арустамяна, сумма трансфера составит 4 миллиона евро, на данный момент клубы находятся в стадии обсуждения последних деталей соглашения.
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