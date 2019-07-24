Футбол

Мирзов определился с игровым номером в «Спартаке»Чемпионат 08:25

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«Спартак» включил в заявку на нынешний сезон в Российской Премьер-Лиге полузащитника Резиуана Мирзова. Как сообщает пресс-служба лиги, Мирзов будет выступать за красно-белых под номером 9. Ранее под ним выступали Зе Луиш, Денис Давыдов, Роман Широков, Артём Дзюба и другие футболисты.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
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