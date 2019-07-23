Футбол
Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»Чемпионат 08:35
Сегодня, 23 июля, красно-белые провели двухчасовую тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В общей группе наравне со всеми занимался новичок полузащитник Резиуан Мирзов. Хавбек, ставший игроком «Спартака» на прошлой неделе, активно набирает форму, сообщает пресс-служба столичного клуба.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
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