Футбол

Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»Чемпионат 08:35

Сегодня, 23 июля, красно-белые провели двухчасовую тренировку на подмосковной базе в Тарасовке. В общей группе наравне со всеми занимался новичок полузащитник Резиуан Мирзов. Хавбек, ставший игроком «Спартака» на прошлой неделе, активно набирает форму, сообщает пресс-служба столичного клуба.
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Мирзов и Селихов работали в общей группе на тренировке «Спартака»

Sports.ru12:05

Селихов и Мирзов тренировались в общей группе «Спартака»

Советский спорт08:07

Мирзов и Селихов работают в общей группе «Спартака»

Матч ТВ09:24

Мирзов и Селихов работают в общей группе «Спартака»

Sportbox.RU09:24

Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака»

Чемпионат08:35

Селихов восстановился после травмы и тренируется без ограничений

РИА Новости08:31

Мирзов и Селихов тренировались в общей группе «Спартака» в преддверии матча с «Тамбовом»

Sport24.ru09:01
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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В Хабаровском крае объявят траур по погибшим на пожаре в лагере

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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Shazam назвал самые популярные песни у россиян

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Происшествия

В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, заложивших на пути кортежа президента России Владимира Путина, побывавшего в городе 9 июля, муляж самодельного взрывного устройства (СВУ), об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 12:50
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Черногория подписала декларацию о завершении интеграции в НАТО

Верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата и начальник Генерального штаба Черногории Драгутин Дакич подписали декларацию об окончании интеграции Черногории в альянс, сообщает Минобороны Черногории в Twitter.
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Активистка Елена Григорьева убита в Санкт-Петербурге

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Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона

Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
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Происшествия

На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Футбол

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Гацканом

Обновлено в 08:00
Происшествия

На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
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На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»

Обновлено вчера в 17:44
Здоровье

Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых

Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.
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«Ньюкасл» побил собственный трансферный рекорд

Предыдущий рекорд был поставлен в августе 2005 года, когда Ньюкасл приобрел у Реала Майкла Оуэна за 25 миллионов евро.
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Футбол

Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»

Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.
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Российские саблистки завоевали золото на чемпионате мира по фехтованию

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Российский пловец Рылов завоевал серебро на чемпионате мира

Россиянин Евгений Рылов занял второе место на дистанции 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.
Обновлено в 09:02
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Kia представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
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ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
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Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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Политика

Условия завершения войны в Донбассе назвали в Германии

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года.
Обновлено в 12:40
Политика

Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса

Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
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Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты

Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Экс-председатель Партии экономической свободы, бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США «из-за непрекращающейся слежки в России».
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Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам

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Политика

В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду

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Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Австралийский велогонщик Калеб Юэн из команды Lotto Soudal выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс».
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